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#ليبيا_الآن|وزير الصحةِ المفوض بحكومة الوفاق “عمر الطاهر” : تخصيص مبلغ 19,000,…

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن|وزير الصحةِ المفوض بحكومة الوفاق “عمر الطاهر” : تخصيص مبلغ 19,000,000 د.ل، لإجراء عمليات جراحية داخل المستشفيات والمراكز التخصصية العامة.

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