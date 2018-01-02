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مركز طبرق الطبي : هذا عدد المترددين على عياداتنا الخارجية

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

يناير 1, 2018 , 7:15 م

يناير 1, 2018 , 6:58 م

يناير 1, 2018 , 6:26 م

المتوسط:

أعلن مكتب الإعلام والتثقيف الصحي بمركز طبرق الطبي ، أن هناك 7674 مترددًا خلال عام 2017 الماضي على العيادات الخارجية في نهاية العام 2017 .

وأضاف المكتب ، أن العمل بالعيادة يومي من الساعة الثامنة صباحا الى الثانية مساءً و أن الرسوم التي يتم تحصيلها رمزية فقط ثلاثة دينار .

وأكمل المكتب ، أن العيادة قد ساهمت بشكل كبير في التخفيف على قسم الإسعاف و الطوارئ و باقي الأقسام داخل المركز و الأهم أنها حل مشكلة من مشاكل المواطن الذي يعجز عن الكشف في العيادات الخاصة لارتفاع الاسعار بها و مع هذا نراعى المواطن فمن لا يستطيع دفع الثلاث دينار يتم إعفاءه و أن الايواء و الحقن بالمجان .

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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