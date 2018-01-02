أول تعليق لنائب الرئيس الأميركي على التظاهرات في إيران

قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، إنَّ الولايات المتحدة لن تكرر أخطاء الماضي، عندما تجاهل آخرون «المقاومة البطولية للشعب الإيراني».

وأضاف بنس في تغريدة على «تويتر» الاثنين: «المقاومة المستمرة للإيرانيين تعطي أملاً لكل مَن يكافح من أجل الحرية»، مشيرًا إلى أنَّ بلاده «لن تتخلى عن دعمهم».

وشهد وسط طهران، مساء الاثنين، تظاهرة جديدة حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية غداة مقتل 15 شخصًا في أسوأ أعمال عنف تشهدها إيران منذ بدء الاحتجاجات الخميس الماضي.

وجاء ذلك رغم تحذيرات الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح الاثنين، بأنَّ الشعب «سيرد على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون».

وقال ناطق باسم الشرطة الإيرانية، الاثنين، إن شرطيًّا لقي حتفه بالرصاص وأُصيب ثلاثة خلال الاحتجاجات في مدينة نجف آباد.

ونشرت وكالة «فارس» للأنباء صورة لسيارة محترقة ليل الاثنين، فيما ذكرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي أنَّ مجموعات من المتظاهرين أطلقت هتافات مناهضة للنظام وسط العاصمة الإيرانية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قوات الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مدينة شادكان.

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