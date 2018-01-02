مصدر أمني: حل مشكلة الهجرة غير الشرعية في تفعيل البوابات و تنشيط الدوريات

أخبار ليبيا24- خاص

قال النقيب في شرطة النجدة في مديرية أمن الواحات فريد أمبية إن حل مشكلة الهجرة غير الشرعية يتم بتفعيل البوابات و تنشيط دور الدوريات داخل المناطق وخارجها.

وشدد أمبية خلال تصريحه لـ”أخبار ليبيا24″ على ضرورة تفعيل جهاز الهجرة غير الشرعية قي الواحات، لافتا إلى أن قسم النجدة ورغم قلة الإمكانيات يعمل جاهدًا للحد من هذه الظاهرة التي اتخذت من الواحات محطة لها.

وأكد النقيب في شرطة النجدة أن المهربين يلجأون إلى مناطق الواحات للتزويد بكافة ما ينقصهم من الوقود والطعام بالإضافة إلى استعمال بعض المزاراع والمنازل تأجيرها كمأوى لهم.

وأوضح أن مناطق الواحات لها الخصوصية الأمنية لما تحتويه من أهم موارد الدولة و التى تعتبر المصدر الرئيسي في الحقول النفطية القريبة والتى ستتأثر بأي خلل أمنى يقع فيها.

يشار إلى أنه نشطت في الآونة الأخيرة الهجرة غير الشرعية قادمة من الدول الأفريقية وتنهج طرق مختلفة للوصول عبر عصبات تتخذ من منطقة ربيانة نقطة أولى لها بمبلغ يصل إلى 3 آلاف دينار وتنتقل بعدها الى مناطق الواحات و منها الى مدن الساحل الليبي.

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