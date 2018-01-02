اللواء بوخمادة يسلم مستشفى الجمهورية ببنغازي لوزارة الصحة

استلم وكيل وزارة الصحة مستشفى الجمهورية من آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخماده والقادة الميدانيين للقوات الخاصة.

ونقل المكتب الإعلامي للقوات الخاصة عن اللواء بوخماده «بالغ آسفه للحال التي آلى إليه المستشفى بعد أن إتخذته العصابات الإرهابية مقراً لعملياتهم الإجرامية معيثين فيه فساداً وتخريباً».

يذكر أن آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة، أعلن الاثنين، إعادة فتح طريق الساحل (البحر) في مدينة بنغازي بالكامل بعد إغلاق دام لمدة ثلاث سنوات متتالية بسبب العمليات العسكرية التي شهدتها المدينة.

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