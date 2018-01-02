مدير مؤسسة القذافي السابق يكشف علاقة سيف الإسلام بمبادرات المصالحة

المتوسط:

أكد المهندس صالح عبد السلام المدير التنفيذي السابق لمؤسسة القذافي للتنمية، إن المراجعات التي أعدتها الدولة الليبية مع الجماعة المقاتلة التابعة لتنظيم القاعدة بقيادة عبد الحكيم بلحاج، قادتها أجهزة الدولة الأمنية.

وأضاف عبد السلام، خلال تصريحات لصحيفة الأهرام العربي، أن أبو زيد دوردة مندوب ليبيا وقتها في الأمم المتحدة قام بمبادرة شخصية نجح علي إثرها في عودة الكثيرين من المعارضين السياسيين في الولايات المتحدة الليبية إليّ طرابلس منهم الدكتور علي الريشي ؛ بعد موائمات تمت مع الحكومة الليبية .

وأكمل ، ” حين شاهدت الأجهزة الأمنية الليبية نجاح فكرة دوردة، اتخذت قرار بتطبيقها في الداخل، من هنا بدأت المراجعات مع الجماعة الليبية المقاتلة، ومن ثم دخلت مؤسسة القذافي للتنمية بصفتها تابعة للمجتمع المدني كجهة محايدة بين الدولة وعبد الحكيم بلحاج وجماعته”.

وأوضح، ” أن سيف الإسلام القذافي لم يكن بصفته مدير للمؤسسة صاحب مبادرة المصالحات كما يشيع البعض ولم يكن صاحب قرار الإفراج عن الإسلاميين”.

وكشف عبد السلام ، ” عن انه كان أحد الموجودين علي مائدة المفاوضات مع الليبية المقاتلة، بعد أن قررت الدولة مشاركة جهة غير حكومية للأشراف عليها، ووقتها رفض عبد الحكيم بلحاج وخالد الشريف وسامي الساعدي أن يكون علي الصلابي عضو جماعة الأخوان المسلمين أحد المسؤولين عن المراجعات، بينما ما يقوله الصلابي الآن إنه العمود الفقري للمراجعات غير صحيح، بل انضم مؤخراً بعد أن استطاعت الدولة إقناع قيادات الليبية المقاتلة بمشاركة الصلابي”.

وذكر صالح عبد السلام أن من ضمن الشخصيات المعارضة وقتها التي تفاوض معها أبوزيد دوردة في الولايات المتحدة الأمريكية المشير خليفة حفتر ولكن لم تنجح صفقة عودته إليّ ليبيا ومصالحته مع الدولة .

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