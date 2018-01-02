هذه تفاصيل استلام البحري لمقر المحفظة طويلة المدى بطرابلس

المتوسط:

أستلم رئيس مجلس إدارة المحفظة الاستثمارية طويلة المدى د. عاطف البحري ومديرها العام بشير معتوق وجميع أعضاء مجلس الإدارة مقر المحفظة في العاصمة طرابلس.

وأكد مصدر ، أن عملية الاستلام كانت صباح اليوم الأحد من الإدارة السابقة بحضور لجنة التسليم ، فيما سيبدأ المجلس الجديد عمله الفعلي وممارسة مهامه الأسبوع المقبل في العاصمة طرابلس .

يذكر أن المحفظة الاستثمارية طويلة المدى تأسست سنة 1991، وهي إحدى المؤسسات التابعة لمؤسسة الاستثمار ، باعتبارها محفظة استثمارية تجارية لغرض الاستثمار الطويل الأجل تحقيقا لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وخلق موارد إضافية للنقد الأجنبي في ليبيا.

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