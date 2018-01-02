عميد بلدية المرج يتعهد بتوفير ماتحتاجه محطة مياه بوترابه من معدات تشغيل

أخبار ليبيا24- خاص

تعهد عميد بلدية المرج المقدم وهبي أنور الرخ ببذل كل ما يستطيع من جهد بعد مخاطبة جهات الاختصاص في سبيل توفير ماتحتاجه محطة مياه بوترابة.

وأكد الرخ – خلال اطلاعه على سير عمل الشركة العامة لتحليه المياه- محطة بوترابة وما تعانيه من نقص في الإمكانيات والمعدات اللازمة للتشغيل – أن المحطة هي المغذي الوحيد لبلدية المرج وضواحيها بمياه الشرب.

ومن جهته، أوضح المدير العام للمحطة صالح محمود العبدلي أن المحطة صممت لتعمل بثلاث وحدات لخطوط النقل وتعمل الآن بوحدة واحدة فقط.

وأكد العبدلي أن القدرة الإنتاجية الكاملة للمحطة 40.000 متر مكعب, وأنه تم الاتفاق في الفترة الماضية مع إحدي الشركات لصيانة الوحدتين الواقفتين عن العمل لزيادة القدرة الإنتاجية للمحطة خلال الفترة من سنة 2014/2011 ولم يتم تنفيذ الاتفاق حتى الآن.

وأفاد أنه تمت الموافقة علي صرف مبلغ وقدره 40.000 دينار ليبي لتركيب الطوب الخاص بالغلايات بناء علي عقد مع إحدى الشركات ومصرف ليبيا المركزي ولم يتم تركيب الطوب حتى الآن.

وذكر المدير أيضاَ بأنه صدر قرار من الحكومة المؤقتة رقم (67) لسنة 2014م بشأن منح الإذن لوزارة الموارد المائية بمباشرة إجراءات التعاقد لتوسعة محطة بوترابة.

ولفت إلى أن المشاكل التي تعاني منها محطة بوترابة تتمثل في الأعطال المستمرة في الكهرباء والتوصيلات العشوائية على خطوط النقل وبناء المساكن العشوائية وعدم صيانة المحطة واختراقات في خط توكرة وشمال المرج.

وأشار العبدلي إلى أن هناك ديون يجب على المحطة تسديدها منها رسوم القمامة ورسوم تسديد ثمن الحجر الجيري.

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