صندوق دعم الصحة يواصل دعمه لمستشفى زليتن التعليمي والمرافق الصحية بالبلدية

عين ليبيا

قال عضو المجلس البلدي مدير صندوق دعم الصحة د.عبد السلام عصمان أن الصندوق قام بدعم مستشفى زليتن وإدارة الخدمات الصحية وعدد من المرافق الصحية.

وأوضح د.عبد السلام عصمان أن الصندوق قام بدعم مستشفى زليتن التعليمي بمبلغ 130 ألف دينار لشراء مستلزمات ومعدات للمستشفى.

وأضاف مدير الصندوق أنه تم تقديم دعم لإدارة الخدمات الصحية لشراء بعض الاحتياجات للمرافق الصحية بالبلدية بقيمة مالية تبلغ 35.5 ألف دينار.

وأشار إلى أن الصندوق قام بدعم مجمع الحوريات بمبلغ 30 ألف دينار لشراء مستلزمات وأدوية.

كما دعم الصندوق مستشفى الجمعة للنساء والولادة بمبلغ 24.5 ألف دينار لاستكمال أعمال البناء والصيانة بحسب مدير الصندوق، مضيفا أن الصندوق دعم مستشفى نعيمة للحوادث والطوارئ بمبلغ 15 ألف دينار كمصاريف تسيرية.

يشار إلى أن الصندوق تم إنشاؤه بقرار للمجلس البلدي رقم 25 لسنة 2017م في أغسطس الماضي.

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