ساعات طرح الاحمال اليوم الثلاثاء 2 يناير 2018

ايوان ليبيا وكالات :

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن الساعات المتوقعة لطرح الأحمال لهذا اليوم الثلاثاء، سيبلغ 4 ساعات، وذلك نتيجة للعجز المتوقع في الشبكة العامة للكهرباء والذي يصل إلى حوالي 1000 ميغاوات.

وأوضحت الشركة، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم، أن القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة اليوم تبلغ 5500 ميغاوات، وأن الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى 6500 ميغاوات.

وطالبت الشركة العامة للكهرباء في بيانها المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك للطاقة الكهربائية بمنازلهم للتقليل من ساعات طرح الأحمال من خلال اتباع الإرشادات التوعوية لخفض الاستهلاك.

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