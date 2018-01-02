الخريطة الكاملة لانتخابات الأولمبية الليبية و3 مرشحين للرئاسة

تعقد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية في 11 يناير الجاري جلستها الانتخابية بطرابلس لانتخاب مجلس إدارة جديد لأربع سنوات مقبلة.

وعلى منصب رئيس مجلس الإدارة سيكون التنافس بين ثلاثة مرشحين، هم: الرئيس الحالي دكتور جمال الزروق، والمدير التنفيذي لهيئة الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الملاكمة محمد الزروق، ورئيس اتحاد كرة القدم دكتور جمال الجعفري.

وفي منصب الأمين العام تنحصر المنافسة بين اثنين رئيس اتحاد التنس خالد الزنكولي، ورئيس اتحاد الدراجات نورالدين التريكي.

أما منصب النائب الأول يتنافس ثلاثة مرشحين، رئيس اتحاد السباحة عصمان القنين، ورئيس اتحاد ألعاب القوى محسن السباعي، ورئيس اتحاد الجمباز دكتور عبدالمنعم طنيش.

وعلى منصب النائب الثاني يتواجد رئيس اتحاد السلة دكتور فؤاد برغش، ورئيس اتحاد القوة البدنية عبدالمنعم بن حريز، ورئيس اتحاد التايكواندو علي صابر، وأمين عام الكرة الحديدية محمود الطويل.

وفي منصب أمانة الصندوق يتنافس خمسة مرشحين وهم: عضو اتحاد الكرة الطائرة بدر الشريف، وعضو اتحاد بناء الأجسام عادل البيباص، ورئيس اتحاد اليد الصديق الفوناس، ونائب رئيس اتحاد الكاراتيه علي الشارف، وأمين عام اتحاد الجمباز أنور حسونة.

وعلى منصب عضوية الاتحادات غير الأولمبية، يتواجد ثلاثة مرشحين هم: رئيس اتحاد الأجسام عادل القريو، ورئيس اتحاد الشطرنج محمد محجوب، ورئيسة الاتحاد النسائي عواطف أبوشويشه.

وأخيرًا منصب الخبراء يتنافس اثنان فوزي البركي، وعلي أبو فراج.

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