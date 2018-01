218TV| رصد إخباري

قال إدراج لديوان المحاسبة الليبي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه يُحمّل المسؤولية لجهات رسمية بشأن “التقاعس والتراخي” على صعيد ما أسماه إدراج الديوان “عدم اتخاذ إجراءات جادة” بشأن الآثار الناجمة عن “اختلال سعر الصرف”، متحدثا الديوان أيضا عن “تجاوزات ومخالفات” جرى التنبيه إليها.

وبحسب إدارج الديوان فإنه يتحفظ على كافة التصرفات من بعض الجهات المسؤولة، والتي الحقت ضرراً على أرصدة الدولة واحتياطياتها بالخارج، داعيا هذه الجهات إلى ضرورة “تحمل مسؤولياتها”، والقيام ب”إصلاحات اقتصادية” في أسرع وقت.

The post ديوان المحاسبة “يُحذّر ويُنبّه” جهات أضرت ب”المال العام” appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية