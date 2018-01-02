ليبيا_الآن| أقامت إدارة الموارد البشرية ببلدية #بنغازي أمس الاثنين دورة تدريب…

#ليبيا_الآن| أقامت إدارة الموارد البشرية ببلدية #بنغازي أمس الاثنين دورة تدريبية بعنوان مهارات الإدارة الحديثة، ألقاها المدرب خالد رمضان المسلاتي،بالتعاون مع مكتب تنمية الموارد البشرية بإدارة الخدمات الصحية، لأكثر من 70موظف بالمرافق الصحية بمدينة بنغازي لرفع كفاءة الإدارات الصحية











