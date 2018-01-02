تأجيل محاكمة مرشد الإخوان في «فض رابعة» إلى 13 يناير

قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة 739 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من العناصر الموالية لهم، إلى جلسة 13 يناير الجاري، في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية في مدينة نصر، وفق ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وجاء قرار التأجيل، الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، في ضوء تغيب شهود الإثبات المقرر الاستماع إلى شهاداتهم بجلسة اليوم عن الحضور، وقررت المحكمة تغريم 8 شهود مبلغ ألف جنيه لكل منهم لعدم حضورهم دون إذن أو عذر مسبق.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في القضية أنهم خلال الفترة من 21 يونيو 2013 وإلى 14 أغسطس من ذات العام ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، وغيرها من الاتهامات.

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