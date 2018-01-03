تكريم وكيل عام وزارة الصحة سعد عقوب بأجدابيا

قام مدير عام مستشفي أمحمد المقريف باجدابيا الدكتور عبدالفتاح سليمان الدليمي برفقة مدير إدارة الخدمات الصحية المكلف كريم عطية الزبداني ومدير العيادات التخصصية الدكتور علي دقاش والإمداد الطبي احمد برتيمة مساء اليوم الثلاثاء ، بقاعة فندق مرحبا بالبيضاء حفلاً تكريميا لوكيل عام وزارة الصحة المؤقتة الدكتور سعد عقوب ، وذلك لوقفته الكريمة والجادة المتمثلة في دعم قطاع الصحة ببلدية اجدابيا وماجاورها حيث قدم مدير مستشفي امحمد المقريف درعًا تذكاريًا وشهادة تقدير لوكيل عام وزارة الصحة .

وألقى عقوب ، كلمة باسم العاملين في ديوان الوزارة عبّر فيها عن سعادته بهذه التكريم وثمّن الدور الذي تقوم به إدارة مستشفي الشهيد أمحمد المقريف باجدابيا من اجل النهوض بمستوي الخدمات الصحية وأقيم حفل التكريم بحضور مدير مكتب الوكيل العام طارق نوح ومدير إدارة الموارد البشرية عبدالوهاب بشوق ومدير إدارة المشروعات المهندس نوري الورفلي ومدير ادارة الاعلام معتز الطرابلسي بالاضافة الي مدير قسم المحفوظات العامة زياد جِبْرِيل ورئيس شؤون الموظفين عبدالله البراني وعدد من الموظفين.

وبدوره أثنى عقوب على التكريم وعبر عن مدى اعتزازه بلفتة مسؤولي الصحة ببلدية اجدابيا بهذا التكريم والتقدير الذي يسهم في غرس روح التضامن والتكافل والتآزر بالقطاع الصحي الليبي بكامل معتبرًا تكريمه هو تكريم للديوان وللقطاع الصحي ككل و تبرز أهمية العمل وتكريس المفاهيم النبيلة لتنمية بشرية متوازنة ومستديمة، عمادها العناية بالمصلحة العامة في إطار رؤية إنسانية شاملة..

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