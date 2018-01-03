مصدر محلي: استمرار اعتقال الناشط ربيع الجياش من مجموعة مسلحة ببنغازي

أكد مصدر محلي استمرار اعتقال الناشط ربيع الجياش في مدينة بنغازي منذ الثلاثاء الماضي، مشيراً إلى «أن الناشط لم يُعتقل بشكل قانوني ولم يُحوَّل إلى النيابة العامة رغم مرور 8 أيام على اعتقاله وهو ما يؤكد أنّ اعتقاله جرى من قبل مجموعة مسلحة رغم ادعائهم أنهم جهة أمنية».

وقال المصدر الذي تحفّظ عن ذكر اسمه لـ«بوابة الوسط» لأسباب أمنية « الناشط ربيع الجياش كان في ضيافة الأستاذ جمال الفلاح وجرى اعتقاله من أمام مسرح الطفل بمدينة بنغازي في 26 ديسمبر الماضي».

وأشار المصدر إلى «أن نفس المجموعة المسلحة قامت باعتقال الناشط جمال الفلاح عندما جاء للسؤال عن الناشط ربيع الجياش واحتجزته لعدة أيام ثم أفرجت عنه دون أن تفرج عن الجياش».

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