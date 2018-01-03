الجيش يستهدف الجماعات الارهابية غربي درنة

استهدفت القوات المسلحة الليبية ،الثلاثاء ،مدفعيًا وبشكل متقطع نقاطًا تابعة لمجلس شورى درنة الارهابي أعلى منطقة “الحجاج و تبمسكت” المقابلة لحي السيدة خديجة والمدينة الرياضية “الملعب البلدي” غربي المدينة.

و قال آمـر محـور الظـهر الحمـر التـابعـة لغـرفـة عمـليات عمـر المخـتار،رمـضان الحـوتى ،في تصريحات صحفية محلية ،إن الجيش لا يـزال يقـوم بالتجهـيزات العسكـرية اللازمـة مـن أجـل دحـر العـناصـر الإرهـابيـة التـابعـة لتنظيـم القـاعـدة الإرهـابي نظــــرا لطبيعـة المـوقف الجغـرافـى للمـدينـة.

و أكد الحــوتى إن المحـور يشـهد هـذه الأيـام اشـتباكات متقطعــة بيـن الجيش والجمــاعـات الإرهـابيـة التـابعـة لتنظيـم القــاعـدة الإرهـابـي وأوضح أن القـوات المسلحـة تخـوض عـمليات نـوعيـة ضـد الجمـاعات الإرهـابية فـي عـدد مـن المحـاور، مضـيفا أن أفـــراد صـنف الهـندسـة العسكـرية يعملـون علـى تفكـيك الألغـام التـي زرعتــها الجمـــــاعات الإرهـابيـة فـي الطــرق العامــة والممـرات التـي يـرتادهـا المـارة مـن المـواطنيــن.

إلى ذلك قال امر غرفة عمليات عمر المختار، كمال الجبالي الى ان المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة الى بوابة الحيلة يمنع فيها الحركة نهائيا وتعتبر منطقة محظورة واصبحت منطقة عمليات عسكرية،داعيا جميع قاطنيين بتلك المنطقة لعدم التجول او الرعى بها بتاتا.

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