ماذا في لقاء عميد بلدية درنه بوكيل وزارة الصحة بالمؤقتة؟‎

التقي وكيل عام وزارة الصحة د. سعد عقوب ،مساء اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بفندق مرحبا بالبيضاء عميد بلدية درنه د. احميده فضل الله تربح ، لبحث سبل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتحسين الأوضاع الصحية ببلدتي كرسة ولاثرون غرب مدينة درنة .

كما ناقش تربح كافة الأوضاع التي تشهدها بلدتي كرسة ولاثرون ، ومن أبرزها دعم القطاع الصحي ليتسنى للمواطنين الحصول علي الرعاية الصحية الأولية وذلك في إطار التعاون بين وزارة الصحة المؤقتة وبلدية درنه

كما تطرق المجتمعون الي اليه تنفيذ قرار وزير الصحة المؤقتة الدكتور رضا العوكلي الصادر في شهر إبريل من العام الحالي بشأن اعتماد وترفيع المركز الصحي في بلدة لاثرون إلى مستشفي ميداني متخصص بالإسعاف والطوارئ غرب مدينة درنه واليه تجهيزه وفق الإمكانيات المتاحة مضيفا بأنه تم اعتماد إدارة للمشفى الميداني وإعداد مقترح للهيكل التنظيمي وتحديد الكادر الوظيفي بهدف اعتماد المخصصات المالية اللازمة لذلك نظرا للمتطلبات ومقتضيات المرحلة والصالح العام.

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