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العامة للكهرباء: “عدد أقل” من “طرح الأحمال” اليوم الأربعاء

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

218TV|رصد إخباري

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن عدد ساعات طرح الأحمال الذي من المتوقع أن يواجهه المواطنون اليوم هو 4 ساعات، مُشيرة إلى أنه ناتج عن عجز مُتوقع بالشبكة وقدره 1000 ميغا وات.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء في نشرتها اليوم الأربعاء الموافق 3 يناير، أن التوليد المُتاح بالشبكة يُقدّر بـ5250 ميغا وات، فيما بلغ الحمل المُتوقّع 6250 ميغا وات.

وكانت الشركة قد نوّهت مؤخّراً إلى ضرورة التزام المواطنين بفصل الكهرباء عن الأجهزة الكهربائية أثناء انقطاع التيار الكهرباء بسبب طرح الأحمال، وإرجاعها بعد عودة الكهرباء بدقائق، تفادياً لتعريض مكونات الشبكة الكهربائية من كوابل ومحولات للأعطال نتيجة تزامن الأحمال مع ارتفاع أحمال الشبكة الكهربائية، الأمر الذي سيزيد بدوره من ساعات طرح الأحمال.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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