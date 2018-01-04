توقعات حالة الطقس و الامطار والبحر اليوم الخميس في ليبيا

قال خبراء الارصاد في طقس ليبيا في تقرير صادر حول حالة الطقس في ليبيا اليوم أن اجواء ليبيا كانت متقلبة يوم امس الاربعاء وشهدت امطار كانت خفيفة على مناطق الساحل الغربي وخليج سرت، بينما كانت متوسطة الى غزيرة على سهل بنغازي والجبل الاخضر وساحل طبرق رافقها تشكل زوابع رعدية وهطول التبروري محلياً.

وتوقع الخبراء في التقرير ان تشهد احوال الطقس في ليبيا اليوم في المناطق الغربية وخليج سرت ومناطق الوسط والجنوب نتيجة امتداد مرتفع جوي يجلب اجواء مستقرة ودافئة خلال 3 ايام القادمة.

وأشار الخبراء إلى أنه وبينما يستمر اندفاع كتلة باردة نحو شرق المتوسط من المنتظر ان يتشكل منخفض جوي عميق قرب جزيرة كريت يمتد تاثيره نحو شمال شرق ليبيا ، وتعبر جبهة باردة مناطق شرق البلاد.

ونوه الخبراء إلى أن العنصر الابرز اشتداد الرياح يوم الغد والتي تكون قوية مابين 50-70 كلم/ ساعة وتصل 90 كلم / ساعة ببعض الهبات.

ووفقا للخبراء فتستمر الاجواء غائمة مع امطار متوقعة على سهل بنغازي وتكون جيدة على الجبل الاخضر وساحل طبرق، قد تصحبها زوابع رعدية وتهاطل التبروري محلياً, وتشكل الضباب الكثيف بمدن الجبل الاخضر.

حالة البحر

البحر مضطرب على الساحل الغربي وخليج سرت ، وشديد الاضطراب الى هائج بالساحل الشرقي مع ارتفاع للامواج يصل الى 5 متر وعليه هناك تنبيه وتحذير من ذلك.

واضاف الخبراء أن طقس ليبيا سيشهد وبشكل تدريجي بداية من ظهيرة يوم الجمعة بالمناطق الشرقية ليسود طقس معتدل ودافيء على اغلب مناطق ليبيا بداية الاسبوع القادم.

والله اعلم

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