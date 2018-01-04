جنائي طبرق يكشف عدد قضايا عام 2017

وكالة أخبار ليبيا24-خاص-

أوضحت مصادر مطلعة من مكتب الإحصاء بجهاز البحث الجنائي طبرق أن القضايا التي سجلت في قسم البحث الجنائي بالمدينة خلال عام 2017 بلغت أكثر من 600 قضية.

وكشفت المصادر لوكالة أخبار ليبيا24- أن إحصائية جرائم القتل العمد بلغت 12 حالة فيما بلغت قضايا المخدرات 10 قضايا . بينما تم تسجيل 11 قضية تزوير و25 قضية سرقة بالإكراه ,أما القضايا الجنائية فقد بلغت 102 قضية والجنح 250 قضية .

وأضافت المصادر أن قضايا سرقة الأموال قد بلغت أكثر من 15 مليون دينار , استرجع منها أكثر من 14 مليون دينار, و قضايا الخطف وحبس الحريات بلغت خمسة وقضايا إهلاك وثائق رسمية 14 قضية بينما بلغت المخالفات 160 قضية ,بالإضافة إلى ثلاث قضايا زنا وقضية لواط واحدة وهتك عرض واحدة وحريق متعمد واحدة و قضية قتل وليد واحدة.

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