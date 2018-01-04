مفوضية الانتخابات تسجل طفرة في أعداد تسجيل الناخبين

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن «طفرة واضحة بارتفاع عدد المسجلين بمنظومة المفوضية لتسجيل الناخبين»، مشيرة إلى أن عدد المسجلين وصل إلى «1,831,803» ناخب منهم «369,993» ناخب سجلو بعد فتح باب التسجيل في 6 ديسمبر الماضي.

وأشارت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني بشبكة الإنترنت الخميس إلى أن معدل مشاركة النساء، وصل إلى 42% من عدد المسجلين.

كما لفتت المفوضية إلى أن عملية التسجيل تستمر حتى يوم 6 فبراير 2018، مشيرة إلى أن الليبيين المقيمين في الخارج سوف تتاح عملية التسجيل لهم عبر موقع الكتروني تم تصميمه لهذا الغرض وسيتم تدشينه مطلع فبراير المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح لـ«بوابة الوسط» الثلاثاء إن ما تقوم به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حاليًّا «هو عملية لتحديث سجل الناخبين بعد تأجيل دام ما يقارب الثلاث سنوات» معتبرًا أن فتح باب التسجيل وتحديد فئة الناخبين «من الاستحقاقات الانتخابية المهمة الجاري العمل عليها».

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