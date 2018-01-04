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ورشة عمل حول الطرق الحديثة لإجراء الأمتحانات لكلية الطب بجامعة طبرق

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أقيمت صباح اليوم بفندق دار السلام طبرق ورشة عمل حول ” طرق التدريب و طرق الإمتحانات الحديثة لطلبة كلية الطب البشري جامعة طبرق و طلبة الدراسات العليا الطبية ” .

وأوضح الدكتور أنيس حويرس وكيل الشؤون العلمية بكلية الطب البشري جامعة طبرق في تصريح لبوابة أفريقيا الإخبارية بأن الورشة كانت بمشاركة اساتذة من جامعات ليبيه في تخصص الأطفال .

وأضاف بأن الفئة المستهدفة من ورشة العمل هم أعضاء هيئة التدريس و طلبة السنة الخامسة  بكلية الطب البشري جامعة طبرق قسم اطفال و أطباء مشاركين في الزمالة الليبية و الماجستير ..

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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