ورشة عمل حول الطرق الحديثة لإجراء الأمتحانات لكلية الطب بجامعة طبرق

أقيمت صباح اليوم بفندق دار السلام طبرق ورشة عمل حول ” طرق التدريب و طرق الإمتحانات الحديثة لطلبة كلية الطب البشري جامعة طبرق و طلبة الدراسات العليا الطبية ” .
وأوضح الدكتور أنيس حويرس وكيل الشؤون العلمية بكلية الطب البشري جامعة طبرق في تصريح لبوابة أفريقيا الإخبارية بأن الورشة كانت بمشاركة اساتذة من جامعات ليبيه في تخصص الأطفال .
وأضاف بأن الفئة المستهدفة من ورشة العمل هم أعضاء هيئة التدريس و طلبة السنة الخامسة بكلية الطب البشري جامعة طبرق قسم اطفال و أطباء مشاركين في الزمالة الليبية و الماجستير ..
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