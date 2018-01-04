تمديد وقف إطلاق النار في مناطق العمليات العسكرية بالسودان

أصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير قرارًا بتمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في المعارك مع المسلحين في المناطق التي تشهد قتالاً في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية مارس.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، اليوم الخميس، أن «السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير أصدر اليوم الخميس مرسومًا جمهوريًا بتمديد وقف إطلاق النار المعلن في مناطق العمليات لثلاثة أشهر أخرى».

وانتهى سريان قرار وقف إطلاق النار بنهاية ديسمبر. واندلع القتال بين الجيش والمسلحين في كردفان والنيل الأزرق عندما أعلنت دولة جنوب السودان استقلالها في 2011. وبدأ الصراع في دارفور في 2003 عندما رفعت قبائل معظمها من غير العرب السلاح في وجه الحكومة السودانية التي يقودها العرب.

وفي أكتوبر الماضي رفعت الولايات المتحدة عقوبات مفروضة منذ 20 عامًا على الخرطوم، قائلة إن الحكومة السودانية أحرزت تقدمًا في التعاون لمكافحة الإرهاب وحل الصراعات الداخلية.

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