تعرف على الهيكلية جديدة لوزارة الاقتصاد والصناعة

كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق الوطني عن الهيكلية الجديدة لها بعد اعتمادها من قبل رئاسة الوزراء في المجلس الرئاسي.

الهيكلية تضم في مستواها الأول وزير الاقتصاد والصناعة.

وفي المستوى الثاني تضم مكتب وزير الاقتصاد والصناعة، مكتب لتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، مكتب المتابعة، مكتب الشؤون القانونية، مكتب المراجعة الداخلية، مكتب السجل التجاري العام، وكلاء الوزارة، مراقبات الاقتصاد والصناعة.

أما المستوى الثالث فيضم إدارة الموارد البشرية، إدارة الشؤون الإدارية والمالية، إدارة البحوث والسياسات الاقتصادية، مكتب شؤون المراقبات، إدارة التعاون التقني والدولي، إدارة شؤون التجارة الداخلية والخارجية، إدارة تنمية وتطوير القطاع الخاص والاستثمار، إدارة التنمية الصناعية، إدارة الجودة والسلامة الصناعية.

في حين ضم المستوى الرابع مكتب الخدمات العامة، مكتب الإعلام وتقنية المعلومات، مكتب التمكين الاقتصادي للمرأة، مكتب التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، إدارة التفتيش وحماية المستهلك، مكتب العلامات التجارية، إدارة الشركات، مكتب سلاسل القيمة العالمية، مكتب الصناعات التقليدية.

كما أكدت الهيكلية الجديدة على تبعية المؤسسات التالية لوزارة الاقتصاد والصناعة :

1. صندوق موازنة الأسعار

2. المؤسسة الوطنية للتعدين

3. الهيئة العامة للمناطق الصناعية

4. الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصصة

5. الهيئة العامة للمعارض

6. هيئة الاشراف على التأمين

7. هيئة النهوض بالصناعة الوطنية

8. الهيئة العامة للرقابة والاشراف على الأسواق

9. مركز البحوث الصناعية

10. مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي

11. مركز المعلومات والتوثيق الصناعي

12. مركز تنمية الصادرات

13. مشروع شبكة ليبيا للتجارة

14. صندوق ثقة للمشروعات الصغرى والمتوسطة

15. صندوق مبادرة للمشروعات الصغرى والمتوسطة

16. صندوق ابداع للمشروعات الصغرى والمتوسطة

17. صندوق ابتكار للمشروعات الصغرى والمتوسطة

18. صندوق ريادة للمشروعات الصغرى والمتوسطة

19. المنطقة الحرة مصراتة

20. المنطقة الحرة المريسة

21. المنطقة الحرة البمبة

22. المنطقة الحرة راس جدير

23. شركة النجاح القابضة

24. شركة الكراعية القابضة

25. الشركة الليبية للحديد والصلب

26. شركة المطاحن الوطنية

27. شركة الشاحنات والحافلات

28. الشركة العامة للصناعات الكيماوية

29. شركة طرابلس للألبان

30. الشركة الوطنية للمقطورات

31. شركة طرابلس لتعبئة المياه الصحية والمشروبات

32. شركة مصراتة للصناعات الغذائية

33. الشركة الليبية للجرارات والمستلزمات الزراعية

34. مصنع هون للتمور

بالإضافة إلى الاشراف على غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحادها العام ومجالس رجال الأعمال

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