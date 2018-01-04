انطلاق الحملة الخامسة للتشجير ببلدية غريان

تنطلق، الجمعة، الحملة الليبية الخامسة للتشجير ببلدية غريان بإشراف المنظمة الوطنية للتواصل.

وقال رئيس فرع الحملة ببلدية غريان مفتاح دياب، في تصريح للرائد، الخميس، إن الحملة تستهدف زراعة من 5 إلى 8 ألاف شجرة غابات بمتنزه أبو غيلان، موضحة أن مؤسسات المجتمع المدني، والأهالي بمدينة غريان سيشاركون في التشجير.

وأضاف دياب أن الحملة ستستمر لمدة يومين بحضور “عدد كبير” من مختلف المدن، وستتواصل إلى نهاية مارس المقبل داخل نطاق بلدية غريان.

الجدير بالذكر أن الحملة الليبية الرابعة للتشجير أقيمت ببلدية ترهونة، بينما أقيمت الحملة الثالثة ببلدية مسلاتة.

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