فرج: مقترح سلامة إيجابي ويمكن البناء عليه، والاختلاف يكمن في المادة الثانية

أوضح رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بمجلس الدولة، موسى فرج أن المجلس ناقش المقترح المقدم من المبعوث الدولي، بشأن إجراء تعديل على البند الخاص بالسلطة التنفيذية.

مؤكدا أن موقف مجلس الدولة من هذا المقترح تلخص في اعتبار المقترح إيجابيا، ويمكن البناء عليه، ولكنه اعترض على تضمين صياغة غير متوافق عليها، وهي المادة الثانية من المقترح، المتعلقة بآليات اختيار المجلس الرئاسي بحسب تعبيره.

فرج أضاف في تصريحات لصحيفة المتوسط رد فيها على نظيره في مجلس النواب عبد السلام نصية، أضاف أن المجلس الأعلى للدولة قد انخرط في الاتفاق السياسي، على الرغم من أنه لم يطالب بإجراء أي تعديلات على الاتفاق السياسي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا