التوترات في إيران تدفع بالنفط إلى أعلى مستوى منذ 2015

دفعت التوترات السياسية في إيران النفط إلى الارتفاع، اليوم الخميس، فوق سعر الـ68 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2015.

وأثارت احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران قلقًا بشأن تعرض الإمدادات لمخاطر مما عزز الطلب على النفط، حيث تمثل طهران ثالث أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وذكرت وكالة «رويترز» أن العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ارتفعت بستة سنتات إلى 67.90 دولار للبرميل وجرى تداولها في وقت سابق مرتفعة عند 68.27 دولار.

كما ارتفع الخام الأميركي 23 سنتًا إلى 61.86 دولار للبرميل ولامس أيضًا أعلى مستوى له منذ مايو 2015.

محلل: برودة الطقس في الولايات المتحدة والعامل الجيوسياسي يوفرون دعمًا كافيًا لأسعار النفط العالمية

وقال محلل النفط لدي بتروماتريكس، أوليفر جاكوب، إن برودة الطقس في الولايات المتحدة والعامل الجيوسياسي يوفران دعمًا كافيًا للأسعار.

وحفز انخفاض كبير لدرجات الحرارة في الولايات المتحدة أيضًا الطلب في الأجل القصير خاصة على زيت التدفئة.

وبخلاف ارتفاع سجله النفط في مايو 2015، يجري تداول الخام عند أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014، حين انهارت الأسعار بسبب القرار التاريخي لأوبك بوقف خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

وبدأت أوبك بدعم من روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة إبرام اتفاق لخفض الإمدادات مجددًا في 2016 بهدف التخلص من تخمة الإمدادات التي تزايدت في العامين السابقين ودعم الأسعار.

وتساعد تخفيضات أوبك في تقليص المخزونات في أنحاء العالم، وفي الولايات المتحدة انخفضت مخزونات النفط الخام خمسة ملايين برميل في الأسبوع الأخير وفقًا لما قاله معهد البترول الأميركي أمس الأربعاء قبل التقرير الحكومي بشأن إمدادات النفط الذي يصدر اليوم الخميس.

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