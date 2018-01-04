العريبي: المؤقتة تقرر تعيين 20 ألف باحث عن عمل

أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي بأن مجلس الوزراء قرر خلق عشرين ألف فرصة عمل لليبيين، ممن هم مسجلون بمنظومات الباحثين عن العمل، بمكاتب العمل والتأهيل بالبلديات.

وحسب موقع الحكومة فقد أضاف العريبي أنه قد تم تجميع منظومات الباحثين عن العمل في المنظومة المركزية بالوزارة، للتدقيق في الأسماء والأعمار والمؤهلات، إضافة إلى الازدواج الوظيفي.

موضحا أن قوائم المعينين سيتم نشرها خلال الأيام القليلة القادمة، وفقا للتوزيع الذي اعتمدته لجنة مختصة بدراسة احتياج الجهات العامة، ومطابقة المؤهلات.

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