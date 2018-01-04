اخبار ليبيا الان

«تعليم الوفاق» تقرر تعديل موعد الدراسة والامتحانات

تم النشر منذُ 5 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

يناير 4, 2018 , 11:50 ص

يناير 4, 2018 , 11:38 ص

يناير 4, 2018 , 11:37 ص

المتوسط:

قرر وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل، تعديل مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2017 / 2018.

وتضمن القرار، الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التعليم على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، بأن يكون بداية امتحانات الفترة الأولى لطلبة الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، من 11/2/2018 وحتى 22/2/2018.

وتابع: «كما تضمن أن تكون عطلة نصف العام في الفترة من 25/2/2018 وحتى 8/3/2018، وتبدأ امتحانات الفترة الثانية لطلبة الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، من 29/4/2018 وحتى 10/5/2018».

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك