«تعليم الوفاق» تقرر تعديل موعد الدراسة والامتحانات

المتوسط:

قرر وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل، تعديل مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2017 / 2018.

وتضمن القرار، الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التعليم على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، بأن يكون بداية امتحانات الفترة الأولى لطلبة الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، من 11/2/2018 وحتى 22/2/2018.

وتابع: «كما تضمن أن تكون عطلة نصف العام في الفترة من 25/2/2018 وحتى 8/3/2018، وتبدأ امتحانات الفترة الثانية لطلبة الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، من 29/4/2018 وحتى 10/5/2018».

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