توقعات حالة الطقس والامطار والبحر اليوم و غدا في ليبيا

حذر خبراء الارصاد في طقس ليبيا في تقرير صادر حول حالة الطقس في ليبيا اليوم الجمعة بعدم التعرض للشمس لوقت طويل، بسبب الزيادة الطبيعية لشدة الإشعاع الشمسي خلال شهري يناير وفبراير (شمس نوار الفول).

وفيما يلي احوال الطقس في ليبيا اليوم الجمعة و غدا السبت :

وفقا للتقرير يكون طقس مناطق الشمال الغربي ( الساحل الممتد من رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي – ترهونة – مسلاتة – باطن الجبل – بني وليد – وادي زمزم – أبونجيم ), السماء صافية بوجه عام ، بينما تظهر بعض السحب العالية يوم السبت, وتكون درجات الحرارة نهاراً تتراوح ما بين ( 20 – 23 ) درجة مؤية ، بينما تكون ما بين ( 18 – 19 ) على المناطق الجبلية.

بينما تكون الرياح في تلك المناطق جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ، بينما تكون يوم السبت جنوبية شرقية وجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تنشط قليلاً على الجبل الغربي.

ويكون طقس مناطق الشمال الشرقي ( الخليج – سهل بنغازي – الجبل الأخضر –أقصى الساحل الشرقي – البطنان – الجغبوب – الواحات – مرادة ) السماء مغطاة جزئياً بالسحب، تتكاثر يوم الجمعة على بنغازي والجبل الأخضر، مع إحتمال سقوط الغيث النافع ( خفيف )، وتنقشع السحب يوم السبت على كافة المناطق، وإحتمال ظهورالندى والضباب على أغلب المناطق خلال الفترة الواقعة بين ليلة الجمعة وصباح السبت.

وبحسب التقرير تكون درجات الحرارة نهاراً تتراوح ما بين ( 19 – 21 ) درجة مؤية ، و تكون ما بين ( 15 – 17 ) على المناطق الجبلية ، وتزداد قليلاً يوم السبت على كافة المناطق. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً على كافة المناطق ، تتحول يوم السبت على الخليج وبنغازي ومرادة إلى جنوبية شرقية وجنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ، بينما تكون متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة على باقي المناطق.

واشار التقرير إلى أن طقس مناطق الجنوب الغربي ( غدامس – الحمادة – القريات – الشويرف – الجفرة – جبل الحساونة – الفقهة – سبها – وادي الشاطئ – وادي الحياة – جبل بن غنيمة – مرزق – القطرون – تجرهي – العوينات – غات – واو الكبير – الجبل الأسود ) تكون السماء صافية بوجه عام ، بينما تظهر بعض السحب العالية يوم السبت ، تتكاثر على مناطق الجنوب.

وتكون درجات الحرارة نهاراً تتراوح ما بين ( 20 – 23 ) درجة مؤية. بينما تكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على غدامس والحمادة والقريات والشويرف والجفرة ، بينما تكون متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة على باقي المناطق ، تتحول يوم السبت على كافة المناطق إلى جنوبية شرقية وجنوبية غربية معتدلة السرعة ، تنشط قليلاً على غدامس والحمادة والقريات والشويرف وجبل الحساونة.

وقال التقرير ان طقس مناطق الجنوب الشرقي ( السرير – الكفرة – تازربو – ربيانة – السارة – جبال تبستي ) يشهد سماء صافية بوجه عام ، بينما تظهر بعض السحب المتفرقة يوم الجمعة على السرير.

وتكون درجات الحرارة في تلك المناطق نهاراً تتراوح ما بين ( 20 – 23 ) درجة مؤية. فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تتحول يوم السبت إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

والله اعلم / المصدر/ طقس ليبيا