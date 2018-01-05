قرب موعد الإعلان النهائي لاتفاق توحيد الجيش الليبي

كشفت مصادر رفيعة المستوى ،الخميس ،عن قرب موعد عقد جلسة نهائية من الاجتماعات المنعقدة بالقاهرة منذ قرابة 5 أشهر و الاعلان رسميا عن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

و رجّحت ذات المصادر ،أن يتم عقد هذه الجلسة الختامية ،منتصف يناير الجاري ،وهو موعد يسبقه قدوم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأيام ،مشيرة أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش يعتزم حضور الجلسة.

وكان البيان الرسمي الصادر عن اللجنة المصرية المعنية بليبيا، التي يترأسها اللواء محمد الكشكي مساعد وزير الدفاع المصري، قد لفت إلى أنها بحثت مع وفد من العسكريين الليبيين الأفكار والحلول لتدشين مرحلة جديدة على مسيرة توحيد المؤسسة العسكرية، وقال إن العسكريين الليبيين شددوا على الثوابت الوطنية الخاصة بآليات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ودراسة كل الشواغل التي تدعم تحقيق هذا المسار، وطبيعة العلاقة بين السلطة المدنية والمؤسسة العسكرية، وكذا عملية إعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة العسكرية. كما ناشد الحضور من العسكريين الليبيين كل أبناء الشعب الليبي دعم هذا المسار التوافقي، وعدم الانجرار وراء مساعي أي طرف لتقويض هذا الجهد الداعي إلى توحيد المؤسسة العسكرية، بما يساهم في الإسراع من وتيرة الاستقرار.

وطبقاً للبيان، فقد اتفق الحضور على معاودة اللقاء بالقاهرة مرة أخرى، بهدف استكمال التشاور حول الخطوات الإجرائية المطلوبة بعد العودة للوطن لطرح ما تم إنجازه خلال هذه الجولة، والتصديق على تنفيذ المقترحات التي توصلت إليها اللجان لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

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