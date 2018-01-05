الدباشي : الاتحاد الأفريقي مضطر لدعم الأمم المتحدة لهذا السبب

المتوسط :

أكد مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، أن الاتحاد الأفريقي للأسف مضطر لأن يكون داعما للأمم المتحدة، فهو بقي بعيدا عن الملف الليبي منذ البداية وكان يقف بقوة لجانب النظام السابق، كما أن أغلب الدول المجاورة وخاصة الأفريقية تسعى للتعاون مع الدول الكبرى لوجود عسكري لضمان عدم وصول إرهابيين إلى بلدانها.

وأضاف ، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يحاول أن يجد مخرجا للمأزق الذي وقع فيه.

وأوضح الدباشي، خلال تصريحات تليفزيونية له، إن سلامة أراد للحوار أن لا يكون منتدى لصياغة بعض الشروط لتنطبق على أشخاص معينين، و ربما يبحث عن بديل عن هذا الحوار الذي جرى بين الأطراف الليبية.

وأضاف الدباشي ، أن سلامة سينتقل إلى المرحلة الثانية وهي المؤتمر الجامع، حيث من الصعب أن تقنع الليبيين بالاتفاق السياسي.

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