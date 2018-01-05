اتفاق هام بين بلديتي أبو سليم و وبنت بيّه

المتوسط:

اتفق عميد بلدية أبوسليم بطرابلس مع عميد بلدية بنت بيّه إحدى بلديات الجنوب الليبي على التعاون في المجال الصحي والتدريب بين البلديتين.

وتضمن الاتفاق أن تقوم بلدية أبوسليم بدعم المرافق الصحية ببلدية بنت بية بالتعاون مع فريق معالجة الأزمة الصحة طرابلس، وتقديم الدعم اللازم خلال الأزمات والكوارث الطبيعية.

وأكد عميد بلدية أبوسليم عبدالرحمن الحامدي إنه سيزور رفقة أعضاء المجلس البلدي منطقة بنت بيه خلال المدة القادمة للإطلاع على أوضاعها والوقوف على تنفيذ بنود الاتفاق.

وقام عميدا بلديتا ابوسليم وبنت بيه عقب توقيع الاتفاق بزيارة إلى مركز التدريب بالبلدية ، وزيارة لمجمع العيادات طريق المطار.

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