المصرف المركزي يعلن حجم عجز الميزانية والإيرادات والمصروفات والإعتمادات لسنة 2017

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد مصرف ليبيا المركزي الخميس انخفاض العجز في الميزانية العامة للدولة الى 48% خلال العام الماضي 2017 بواقع إنخفاض قدره 10.6 مليار دينار ليبي لذات العام مقابل 20.3 مليار دينار للعام الذي قبله .

وقال المصرف فى بيان صادر عنه هذا الانخفاض لجهود قال أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بذلها بالخصوص ، مشيراً الى أن الإيراد والإنفاق خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر من العام الماضي بما فيه إجمالي الدين العام (السُلف التي منحها لوزارة المالية) بلغ ما قيمته 72 مليار دينار ليبي.

وكشف بيان المركزي بأن ميزان المدفوعات بات خالياً من العجز خلال عام 2017 مقابل عجز كان قدره 7 مليار دينار في عام 2016 يضاف له مبلغ 11.6 مليار دينار في عام 2015 و21.6 مليار لعام 2014.

و تابع البيان مؤكداً وجود ارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي فى أبواب المرتبات والمصروفات التيسيرية والدعم بنسبة 96% من إجمالي الإنفاق العام ، مشيرًا إلى أن المرتبات تمثل نسبة 62% من هذا الانفاق في مقابل نحو 4% فقط للانفاق التنموي.

وأشار مصرف ليبيا المركزي الى سعيه وبالتعاون مع المجلس الرئاسي لطرح مشاريع ذات طبيعة تنموية هدفها تحريك عجلة الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص فى البلاد ، مؤكداً على استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي طرحه خلال الفترة الماضية على ان يشمل البرنامج قطاعات الدولة وشرائح المجتمع المختلفة للتعريف به وتوعية الرأي العام بضرورته ، وذلك وفقاً لذات البيان.

وفى سياق متصل قال المركزي فى بيان آخر أن حجم الايرادات النفطية بلغ لسنة 2017 مبلغ 14 مليار دولار مقابل 4.8 مليار دولار لسنة 2016 اما فيما يتعلق بالمصروفات فقال بأن إجماليها من النقد الاجنبي ولكافة الاغراض على قوة الموازنة الاستيرادية بلغ 15 مليار دولار خلال العام 2016 .

مصروفات 2017

شكل حجم المصروفات على تغطية الاعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل وحوالات الدراسة والعلاج على الحساب الخاص لدى المصارف التجارية 6.6 مليار دولار فيما بلغت قيمة تغطية إعتمادات المؤسسة الوطنية للنفط بما فيها استيراد المحروقات 3.8 مليار دولار .

وفى مايتعلق بمصروفات إعتمادات الجهات العامة المنفذة عن طريق المصرف المركزي فقد بلغ 809 مليون دولار تضاف لها حوالات متنوعة للسفارات ومنح الطلبة وغيرها بواقع 939 مليون دولار اما مخصصات أرباب الاسر ( منحة 400 دولار ) فقد بلغ 2.8 مليار دولار ليكون الاجمالي 15 مليار دولار .

وأشار مصرف ليبيا المركزي فى ذات البيان الى ان مبلغ قال أنه يجري تنفيذه عن طريق المصارف التجارية بواقع 6.6 مليار دولار يتضمن 1.6 مليار دولار كإعتمادات مستندية لعدد 2159 شركة وردت موافقاتها الى المصرف من وزارة الاقتصاد والصناعة خلال الاسبوع الاخير من سنة 2017 ، وذلك بحسب نص البيان.

ونوه المصرف على أن هذه المبالغ الجاري تنفيذها تشمل مبلغ 1.2 مليار دولار للاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد السلع الغذائية ومواد التشغيل و 423 مليون دولار لاعتمادات الادوية والمعدات الطبية .

اما المبلغ المنفذ لأرباب الاسر البالغ 2.786 مليار دولار فقد بلغ حتى الان ماصرف منه مانسبته 93% من إجمالي المبلغ المخصص والبالغ 3 مليار دولار مخصصة لـ 6.965 مليون مواطن ليبي .

المحروقات المدعومة وكما لها نصيبها من التهريب ، فقد كان لها نصيبها من المصروفات وقد بلغ قيمة ماتم توريده منها خلال العام الماضي 4 مليار دولار ، منها 731 مليون تمثل إلتزام قائم على المؤسسة الوطنية للنفط تجاه المصرف الخارجي مشيراً الى أن هذا المبلغ ( الاخير ) لم يندرج ضمن مصروفات العام المنصرم.

وفى ختام بيانه أكد مصرف ليبيا المركزي على ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط بغية المحافظة على معدلات انتاج النفط الخام وتصديره بإعتباره المصدر الوحيد لتمويل الميزانية العامة ، وفقاً لذات البيان .

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