أونيما: يجب على ليبيا التعامل مع الهجرة غير الشرعية بشكل إنساني

المتوسط:

طالب وزير خارجية نيجيريا الاتحادية جيفري أونيما، الحكومة الليبية والاتحادين الأفريقي والأوروبي بالتعامل مع قضية المهاجرين غير الشرعيين كقضية إنسانية وليست جنائية.

وأكد أونيما، أن المعاناة التي يعيشها المهاجرون تتطلب النظر إليهم من منطلق إنساني بحت ، و أنه تمكن من التعرف على أعداد كبيرة من المهاجرين العالقين في ليبيا، من أبناء بلاده، أغلبهم من الشباب صغار السن.

وقال السفير النيجيري لدى ليبيا، ” أنه يجب التعاون من أجل حل مشكلة هؤلاء المهاجرين، والعمل على التعاون بين ليبيا ونيجيريا، إضافة للتعاون بين الاتحادين الأفريقي، والأوروبي”.

وأضاف، ” أن معظم المهاجرين ممن يفتقدون الخبرة والقدرة على مواجهة المشاكل التي يتعرضون لها”.

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