ماكرون يؤكد على ضرورة توصل كافة الأطراف الليبية لاتفاق بشأن خارطة الطريق

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة توصل كافة الأطراف الليبية لاتفاق بشأن خارطة الطريق التي وضعها المبعوث الأممي غسان سلامة.

وذلك بغية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتمكين الشعب الليبي من تأمين حدوده وحفظ النظام العام ووضع حد لأي ممارسات غير مقبولة حدثت في الأراضي الليبية.

ماكرون وخلال استعراضه أمس للسياسة الخارجية الفرنسية إزاء قضايا الشرق الأوسط و مكافحة الارهاب ، أشار الى إلزامية أن يكون المجتمع الدولي عادلا مع الشعب الليبي. مشيرا الى أن الأخير يعاني اليوم من قرارات تم اتخاذها بالنيابة عنه.. مضيفا أن المجتمع الدولي عليه تحمل مسؤولية بناء الاستقرار في ليبيا والذي وحده قادر على حل مشكلة الهجرة.

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