تشكلية المنتخب الليبي للمحليين أمام موريتانيا اليوم

حصلت «بوابة الوسط» على تشكيلة المنتخب الليبي للمحليين، للمبارة الودية مع المنتخب الموريتاني الشقيق بملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة التونسية في الساعة 12 من ظهر اليوم بتوقيت ليبيا.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لمنافسات أمم أفريقيا للاعبين المحليين (الشان)، التي ستستضيفها المغرب وتنطلق منافساتها في 13 من شهر يناير الجاري.

وضمت تشكلية المنتخب اللاعبين: محمد نشنوش في حراسة المرمى، وكلا من أحمد المقصي وأحمد التربي والمعتصم صبو ومحمد الترهوني في خط الدفاع، وعبد الرحمن العمامي وبدر حسن وسالم عبلو وعامر التاروغي في خط الوسط، وعبد السلام الفيتوري والمعتصم ابوشناف في خط الهجوم.

كما سيلتقي يوم الأربعاء القادم قبل التحول إلى المغرب مع منتخب بوركينا فاسو في مباراة ودية ثانية خلال معسكر تونس.

ووضعت القرعة المنتخب الليبي في المجموعة الثالثة مع منتخبات غينيا الاستوائية ونيجريا ورواندا ويستهل المنتخب الليبى مبارياته بمقابلة منتخب غينيا الاستوائية في 15 من شهر يناير الجارى.

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