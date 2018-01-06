لهذا السبب.. كلية التربية بِجامعة طبرق تُوقف الدراسة

المتوسط:

قام عميد كلية التربية بجامعة طبرق عادل أبريك بالحسن، بوقف الدراسة بالكلية إلى حين توفير أمن للكلية يَضمن لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة والطالبات حقوقهم الأمنية، ومواصلة الدراسة في استقرار دون أي مشكلات.

وقال «بالحسن»، إن الكلية تتعرض بشكل يومي لمشكلات؛ بسبب تواجدها داخل مركز المدينة، إذ يُعاني رجال الأمن والحرس الجامعي يوميًا من المشاكل مع الشباب الذين يريدون دخول الكلية بالقوة وهم من خارجها.

أشار «بالحسن» إلى أن معدل المشاكل بين هولاء الشباب ورجال الأمن والحرس الجامعي يزداد بشكل يومي، متابعًا «بعض الشباب يقفزون من أسوار الكلية وبعضهم يدخل من مكان آخر خلف الكلية ليس به حائط ونتعرض للمشاكل والمتاعب بشكل يومي».

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