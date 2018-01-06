جويلي يكشف أسباب تحركه العسكري على الطريق الساحلي الغربي

ليبيا – أكد آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أسامة جويلي بأن العملية العسكرية التي قامت بها قواته الجمعة تأتي ضمن الخطة الأمنية لتأمين الطريق الساحلي حتى راس اجدير .

وفى تصريح له تابعته المرصد عبر قناة النبأ ، نفى جويلي وجود أي علم لديهم بأن التشكيلات الموجودة بالمنطقة التي شهدت الاشتباكات تتبع الحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي .

و قال : ” قمنا بإنشاء العديد من الغرف الأمنية في عديد المناطق ومن بينها الجميل والعجيلات لمكافحة الجريمة وبعد انطلاق عملية تأمين المنطقة الممتدة إلى راس اجدير تركنا الأمر للجهود الاجتماعية لسحب التشكيلات المسلحة التي توجد بهذه المنطقة “.

وفى تصريح آخر له نقلته عنه قناة ليبيا روحها الوطن أكد جويلي أن ماحدث اليوم من اشتباكات مسلحة كان بين قوة مكلفة من المنطقة العسكرية الغربية ومجموعات مسلحة تسيطر على الطريق الرئيسي الساحلي ومعبر راس اجدير.

وأشار إلى أن المنطقة العسكرية تقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الاولى من الخطة الأمنية وهي تمكين الجهات الأمنية الرسمية التابعة للدولة من السيطرة على الطريق الرئيسي لتأمين تنقل المواطنين بسهولة،، مشيرا الى أن المنطقة تشهد نزاعات مستمرة وعمليات تهريب واسعة.

وطالب آمر المنطقة العسكرية الغربية من الجميع التعاون للحد من عمليات التهريب والنزاعات حتى لا تتوسع رقعة المواجهات مطالباً بتأمين معبر راس اجدير من الجهات الرسمية.

وأضاف بأن المجموعات الموجوده في معبر راس اجدير تنتسب لمدينة زوارة و لجهات أخرى مشيراً الى ان أهل مدينة زوارة متضررين بشكل كبير من الوضع هناك ، وذلك وفق قوله.

كما أكد جويلي إصداره تعليمات تقضي بقفل معبر راس جدير الى حين السيطرة على الوضع وتنظيم العمل الأمني بالطريق الساحلي.

ومن جهته استغرب آمر معبر رأس اجدير المكلف من جهاز الحرس الرئاسي التابع لرئيس المجلس الرئاسي ” العميد ” حافظ الغالي الهجوم الذي استهدف منطقة أبوكماش واصفا ما يحدث بالتضارب في التكليفات.

وطالب الغالي في تصريح مصور له تابعته المرصد عبر قناة النبأ ، المجلس الرئاسي بوضع حد للقوات المهاجمة التابعة للمنطقة الغربية بقيادة ” اللواء ” أسامة الجويلي مضيفا أن الهجوم تسبب في ترويع الأهالي الآمنين بالمنطقة.

وقال الغالي أنهم فى المعبر تابعون لحكومة الوفاق وينسقون معها ومكلفين منها منذ سنة 2016 بتأمين معبر رأس اجدير وأضاف : ” تفاجئنا بدخول هذه القوات الى المنطقة وكأنها مليشيات تعبث فى الارض فساداً وعلى الحكومة التدخل لوقف هذه المهازل ” .

وأشار الى أنهم فى الحرس الرئاسي برأس اجدير ابلغوا رئيس الحرس الرئاسي ” العميد ” نجمي الناكوع بالهجوم الذي تعرضوا له ، مطالباً إياه بالظهور إعلامياً وإيضاح ماحدث .

وكان جويلي قد أعلن أمس الخميس في تصريح للنبأ، إطلاق قوات المنطقة العسكرية الغربية لعملية أمنية لمكافحة الجريمة بالمنطقة لافتا إلى أن العملية تجري بالتنسيق بين غرف أمنية في معظم مدن المنطقة بهدف بسط الأمن بكامل المنطقة.

المرصد – متابعات

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