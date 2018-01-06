التركاوي: ضد الاستفتاء على مسودة الدستور الأخيرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو مجلس النواب خيرالله التركاوي، اليوم الجمعة، إن ضد الاستفتاء على الدستور بهذه المخرجات للمسودة الاخيرة التي صوتت عليها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للعام 2017.

وعلل التركاوي في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” سبب رفضه للاستفتاء على مسودة الدستور لأنه ليس دستور عصري ولا يتماشى مع العصر الحالي.

وأضاف أنه في حال حكمت المحكمة الدستورية العليا في 21 يناير بقبول الطعن في قرار محكمة استئناف البيضاء والمقدم من بعض أعضاء التأسيسية فمن الممكن أن يتم عرض مسودة الدستور للتصويت ، ولكن لا أستطيع الحكم بالتصويت بنعم أو لا ، لأن النواب تحت تيارات متعددة ومتنوعة كما هو موجود في برلمانات العالم.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هناك توجهات متنوعة في مجلس النواب فبعض مع العودة لدستور 51 وآخرين مع دستور 63 المعدل ولكن هل كل المؤيدين لديهم معرفة دستورية كاملة للقواعد الدستورية ومعرفة مزايا وعيوب كل بديل حسب المعطيات العصرية ، وطبيعة المجتمع.

من جهة أخرى قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم بوحسن “إنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل عدم وجود دستور ينظم العملية الانتخابي في البلاد”.

وأضاف بوحسن أن الجلسة القادمة لمجلس النواب ستكون بخصوص مناقشة قانون الاستفتاء على الدستور.

بشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أعلنت يوم 21 يناير 2018 موعدا للحكم في الطعن المقدم من عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ضد قرار محكمة استئناف البيضاء والقاضي ببطلان جلسة التصويت على المسودة .

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