«بلدي غريان» يُطلق حملة للتشجير

المتوسط:

تحت شعار «نغرس شجرة نبني وطنًا»، انطلقت بمدينة غريان، الحملة الوطنية الخامسة للتشجير بمنتزه «أبوغيلان» السياحي.

وأوضح عضو المجلس البلدي غريان المتابع لقطاع الزراعة يوسف قدمور، أنّ الحملة يجري تنفيذها بإشراف المجلس البلدي غريان وقطاع الزراعة بالبلدية وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة، ووزارة المياه، ووزارة الحكم المحلي، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار قدمور، إلى أنّ الحملـة تستمر يومي الجمعـة والسبت من 5 – 6 يناير داخل منتزه «أبوغيلان» الذي تبلغ مساحته حوالي 5 هكتارات، وتستمر بعد ذلك داخل نطاق بلدية غريان لتشمل الساحات العامة وساحات المدارس، وذلك بمساعدة الطلاب والكشافة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمواطنين.

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