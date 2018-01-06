حفل تكريم لموظفي كلية الإقتصاد بجامعة طبرق

قام رئيس وطلاب قسم إدارة الأعمال بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة طبرق أمس الخميس بتكريم عدد من موظفي الكلية لمساهمتهم الكبيرة في إنجاح العمل الإداري والعلمي بالكلية.

وقال رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة طبرق حسام محمد عمر لـ«بوابة الوسط» الجمعة إن الإحتفال كان تكريما لعدد من موظفي الكلية الذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح العمل الإداري والعلمي وكانت لهم بصمات واضحة بالكلية وهم الحسن الشارف عبدالله وحسين محمد موسى و فوزي السيليني.

وأضاف: هؤلاء المُكرمون نظموا إدارة التسجيل وشؤون الطلبة وقاموا بتجهيز جميع مُتطلبات الطالب في أسرع وقت ممكن خلال الفترة الماضية مما دفع الطلبة والقسم إلى تكريمهم تحفيزا لهم لإعطاءهم.

وحضر الحفل عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة طبرق الأستاذ حسام مراجع وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية.

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