خبير اقتصادي ليبي يبدي حيرته من بيانات مركزي طرابلس

اعتبر الدكتور عطية الفيتوري الاستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي المعروف ان بيانات مصرف ليبيا المركزي الاخيرة محيرة حيث انها كانت تشير الى انخفاض في عجز ميزان المدفوعات وقال في تدوينة له على صفحته بموقع الفيس بوك لماذا يخرج محافظ المصرف المركزى فى طرابلس رافعا للراية الحمراء ومسببا ارتباك فى الاقتصاد ، الم يكن يعرف هذه البيانات !! ام ماذا كان يقصد ؟

واستهل الفيتوري تدوينته بالقول ( خرج علينا مصرف ليبيا المركزى ببيان عن الايرادات والمصروفات بالعملة الاجنبية خلال هذا العام من2017/1/1 الى 2017/12/31 يقول بأن اجمالى الايرادات بلغت 14 مليار دولار ، بينما بلغت كل المصروفات خلال السنة حوالى 15 مليار دولار ، تشمل هذه المصروفات تغطية الاعتمادات ، والعلاج بالخارج ، ونفقات السفارات والطلبة ، والادوية ، والسلع التموينة ، والمحروقات ، ومخصص الاسر 400 دولار للفرد ، واعتمادات المؤسسة الوطنية للنفط .)

وعلق الفيتوري على بيان المركزي كاتبا ( اذا عجز ميزان المدفوعات لهذا العام بلغ مليار دولار فقط ، وهو اقل عجز خلال السنوات الاربع الماضية هو : 8.7 و 27.4 و16.4 و 9.7 مليار دينار خلال السنوات 2013 ، 2014 ، 2015 و 2016 على التوالى يعنى العجز فى ميزان المدفوعات بالدينار الليبي لهذا العام المنصرم 2017 لم يتجاوز 1.4 مليار دينار . وهذا يعنى انخفاض كبير فى حجم العجز ، وربما يكون السبب الرئيسى لهذا الانخفاض هو تحسن اسعار النفط الى مافوق 63 دولار للبرميل لعدة اشهر الآن ، بالاضافة الى تحسن مستوى الانتاج الى مافوق مليون برميل يوميا ، بالرغم من انخفاض الانتاج خلال بعض الاسابيع نتجية لقفل بعض الحقول النفطية .)

واشار الفيوتوري كاتبا ( اذا هناك امكانية لتوازن ميزان المدفوعات خلال هذه السنة 2018 اذا ما احسن توزيع الموارد المالية من العملة الاجنبية ، وانسياب انتاج النفط الخام دون عراقيل من بعض الفئات ، وهذا يعنى عدم المساس بالاحتياطيات ، بل يمكن حتى إما زيادة هذه الاحتياطيات او اعادة الصرف على مشروعات البنية الاساسية وتوفير قطع الغيار والمواد الخام للمصانع المتوقفة الآن .)

وبعد تساؤل الفيتوري وحيرته عن رفع الراية الحمراء مع حدوث تحسن كتب مختتما تدوينته ( على اى حال يمكن للاقتصاد الليبي ان يدنو نحو الاستقرار وتبدأ عجلة التنمية فى الدوران ، وتختفى كل هذه المختنقات التى يعانى منها المواطن ، اذا ما تحقق توافق سياسى يؤدى الى توحيد المؤسسات السيادية وتعاد للدولة الليبية هيبتها )

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