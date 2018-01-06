القاهرة تستحوذ على 44 من 56 مليار جنيه قيمة المشاريع المنفذة بمصر

استحوذت محافظة القاهرة على النسبة الأعلى من قيمة المشاريع المنفذة في مجال التشييد والبناء في مصر خلال عام، وفق ما أورد الموقع الرسمي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون.

بلغت قيمة المشاريع المنفذة بالعاصمة 44.8 مليار جنيه من إجمالي 56.4 مليار جنيه هي قيمة مشاريع التشييد والبناء المنفذة بالجمهورية من قبل شركات القطاع الخاص العام 2016.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث نشراته السنوية حول مشاريع التشييد والبناء المنفذة بالجمهورية خلال العام 2016 من قبل شركات القطاع الخاص، احتلت محافظة الجيزة المركز الثاني من حيث قيمة المشاريع المنفذة بها بـ 4.9 مليار جنيه.

وأوضحت النشرة استحواذ محافظة الإسكندرية على 3.9 مليار جنيه، من إجمالي القيمة المنفذ بها مشاريع في مجال التشييد والبناء خلال العام 2016، لتحتل المركز الثالث بعد محافظتي القاهرة والجيزة.

أما باقي محافظات الجمهورية، فبلغت قيمة مشاريع التشييد والبناء «مبانٍ سكنية، مبانٍ تعليمية، بنية تحتية.. وغيرها» المنفذة بها، نحو 2.6 مليار جنيه، وفقًا لجهاز الإحصاء.

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