مندوب مصر بمجلس الامن يحذر من فراغ سياسي في ليبيا

حذر مندوب مصر لدى مجلس الأمن عمرو أبو العطا ،السبت ،من مخاطر استغلال الإرهابيين للفراغ الأمني والسياسي في ليبيا، لما له من تهديد مباشر لدول الجوار، بل والدول الأوروبية.

وحذر أبو العطا في تصريحات صحفية ،من تداعيات الأزمة الليبية مبينا انها تؤدي الى انتشار الجريمة والتطرف في منطقة الساحل الأفريقي، علاوة عن التهديدات الإنسانية والأمنية المرتبطة بالاتجار بالبشر.

و جدّد أبو العطا التأكيد على أن وحدة الأراضي الليبية، كانت وما تزال من أولى أهداف القاهرة ،مشدد على موقف مصر الثابت تجاه ما تشهده ليبيا.

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