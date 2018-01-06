حفل تكريم للصيدلي المثالي في مدينة بنغازي

المتوسط:

تحت شعار « الصيدلاني هو الحل ومنه يبدأ التغيير»، انطلق بمركز بنغازي الطبي اليوم السبت، فعاليات الملتقى الثالث للصيادلة ببنغازي.

وتضمن الملتقى عدة محاور متعلقة بقطاعات العام والخاص والتعليمي، إلى جانب طرح المشاكل الشائعة في كل قطاع، وتقديم أفضل مقترحات الحلول للمشاكل، تخللها تكريم الصيدلية المثالية في بنغازي، وتكريم الصيدلاني النشط، وتكريم اللجنة القائمة على الملتقى.

وأوضح عضو اللجنة التسييرية بنقابة صيادلة بنغازي الكبرى زياد الشريف، أنّ الملتقى الثالث يختلف عن الأول والثاني، حيث اختص الأول بإعادة عمل النقابة، وعقد تحت شعار «نقابتك تحميك»، ونتج عنه بأن تكون العضوية مجانية لمدة شهر، وأما الملتقى الثاني كان عن رؤية النقابة لبرنامج التدريب والتطوير والتنمية .

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