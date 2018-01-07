وزارة التعليم تعدل جدول مواعيد الدراسة و موعد الامتحانات 2017/2018 في ليبيا

اصدرت وزارة التعليم الليبية قرارا صادرا عن وزير التعليم (2108) لسنة 2017 بشأن تعديل مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي “الشهادة الثانوية و الاعدادية” للعام الدراسي 2017/2018م في الشرق و الغرب.
واصبحت الخطة الدراسية لعام 2017-2018 في ليبيا وفقا للجدول التالي المعدل :
وشملت الجداول تحديد موعد عطلة نصف السنة الدراسية وموعد امتحانات الفترة الاولى لطلبة الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الاساسي و الثانوية, و موعد امتحانات الفترة الثانية لطلبة الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الاساسي و الثانوي, وكذا موعد امتحانات نهاية العام الدراسي لشهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي و عطلة المعلمين و موعد بداية العام الدراسي الجديد في 2018 .
وكان الطلاب قد اعترضوا بشدة على تعديل الخطة الدراسية لعام 2018 ليبيا وذلك بسبب ضيق الوقت وعدم الانتهاء من المقررات الدراسية للعام الدراسي 2017-2018, كما ان تقسيم المنهج الدراسي في ليبيا 2017-2018 ضيق جدا وفقا للطلاب كم اعترض اخرون على موعد عطلة المعلمين, ولم يصدر عن مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية في ليبيا اي تعليق او رد فعل حول الامر.
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