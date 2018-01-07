معبر راس أجدير تحت إمرة "الجويلي" بهذه الشروط

قالت مصادر مطلعة إن اللواء أسامة جويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اتفق مع القوة المسيطرة علي معبر راس اجدير على جملة من الشروط تنهي بموجبها قوات الجويلي هجومها على منطقة أبو كماش.

وأضافت المصادر أن الجويلي توصل مع مفاوضيه مساء السبت الى تسليم معبر راس جدير لقيادة المنطقة الغربية، وإعادة هيكلة جميع الأجهزة الامنية في المعبر.

وذكرت المصادر أن الجويلي تحدث ضمن الاتفاق عن سعي قيادة المنطقة الغربية الى تسلم المعبر للداخلية والجمارك ،كما حث على إخلاء المعبر من جميع المظاهر المسلحة،وهو مالتزم به الطرف الآخر.

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