الاتحاد المصراتي يخسر في الصباح بثلاثية أمام الصفاقسي

فقد فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد المصراتي أولى مباراته الودية بمعسكره الخارجي في تونس أمام الصفاقسي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المنزه الأوليمبي، صباح الأحد.

جاء الشوط الأول ليشهد تقدم النادي الصفاقسي بهدف سجله مراد الهذلي بضربة رأسية من ركنية في الدقيقة 30.

في الشوط الثاني سجل حسام اللواتي الهدف الثاني من ركلة جزاء، وسجل الهدف الثالث جيرمان.

فريق الاتحاد المصراتي يتواجد حاليًا بتونس لإجراء معسكر خارجي يستمر لمدة 13 يومًا قبل موعد مباريات الإياب للدوري الليبي في العشرين من يناير الجاري.

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